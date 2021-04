Der Oscar-Abend ist eröffnet

Die wohl ungewöhnlichste Oscar-Gala der vergangenen Jahrzehnte hat begonnen: Nach einem kurzen Roten Teppich an ungewohntem Ort - der Union Station in Los Angeles City - ist die Preisverleihung in ihre 93. Ausgabe gestartet. Anders als traditionell dient heuer nämlich nicht das Dolby Theatre in Hollywood als Hauptaustragungsorts des Events. 170 Stars samt Anhang fanden sich stattdessen in dem historischen Bahnhofsgebäude ein, während im Dolby die Showelemente Platz finden.