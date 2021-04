Österreicher geben für den Muttertag im Schnitt 46 Euro aus

Der Muttertag, der heuer auf den 9. Mai fällt, ist schon immer ein wichtiger Umsatzbringer für den Handel gewesen, in Krisenzeiten umso mehr. Laut einer von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Auftrag gegebenen Umfrage wollen die Österreicherinnen und Österreicher im Schnitt 46 Euro für Geschenke ausgeben, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Am häufigsten werden dabei Blumen, Süßigkeiten und Parfums ausgewählt.