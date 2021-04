Theaterfestival Schäxpir erfreut über „kulturellen Neustart“

Die Freude war nicht überhörbar, als das Leitungsteam des Schäxpir, dem Theaterfestival für junges Publikum in Linz, am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz das Programm vorstellte. „Ein starkes Zeichen für den kulturellen Neustart mit physischer Präsenz“ warte von 16. bis 26. Juni auf Besucher ab zwei Jahren. Die elfte Ausgabe des biennal stattfindenden Festivals steht unter dem Motto „super natural“und fragt sich: „Was eigentlich natürlich und was menschgemacht ist.“