Prozess gegen Anti-Corona-Aktivisten Martin Rutter

Der Anti-Corona-Aktivist Martin Rutter muss sich am Freitag wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt am Wiener Landesgericht für Strafsachen verantworten. Er soll am 31. Jänner bei einer Großdemo gegen die Corona-Maßnahmen in Wien den Versuch unternommen haben, Polizeibeamte mit Gewalt an einer Amtshandlung zu hindern. Konkret geht es darum, dass die Polizei bei Rutter eine Identitätsfeststellung vornehmen wollte.