Titelverteidiger Liverpool kann ManCity zum Meister küren

Ausgerechnet mit Schützenhilfe des aktuellen Premier-League-Champions Liverpool kann Manchester City vier Runden vor Schluss schon als englischer Fußball-Meister feststehen. Die „Reds“ müssen am Sonntag zum Tabellenzweiten Manchester United und würden City mit einem Auswärtssieg die Rutsche legen. Vorausgesetzt freilich, die „Citizens“ gewinnen am Samstag ihrerseits bei Crystal Palace. Trainer Pep Guardiola sprach von „einem wichtigen Schritt in der Premier League“.

Der Liga-13. aus London ist im Normalfall keine allzu große Hürde für die mit Stars gespickte Truppe des Spaniers. Bemerkenswert vor diesem Hintergrund ist zudem die Auswärtsstärke des Teams, hat Manchester City doch in der Premier League die jüngsten zehn Gastspiele allesamt gewonnen. Der Rekord, den aktuell Chelsea und City selbst halten, steht bei elf Siegen „on the road“ nacheinander.

„Die Premier League ist der schönste (Titel; Anm.), derjenige, über den ich mich am meisten freuen würde“, bekannte Guardiola vergangene Woche nach dem Triumph im Liga-Cup gegen Tottenham. Insgesamt steuern die Himmelblauen, die auch in der Champions League auf Kurs ins Finale sind, auf die siebente englische Meisterschaft zu.

Nach dem überzeugenden 6:2-Sieg im Semifinal-Hinspiel der Europa League gegen die AS Roma können die „Red Devils“ jedenfalls mit breiter Brust auftreten. Liverpool liegt derzeit auf dem sechsten Platz, zum Vierten Chelsea sind es vier Punkte Rückstand. Die Top vier im englischen Oberhaus haben in der nächsten Champions-League-Saison einen Fixplatz in der Gruppe, der Fünfte und Sechste spielen in der Europa League.