Schau der Nationalbibliothek zum Sehnsuchtsort „Donau“

Vieles hat sich an ihren Ufern bereits abgespielt: Die über 2.800 Kilometer lange Donau steht im Mittelpunkt einer neuen Sonderausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Mit „Die Donau. Eine Reise in die Vergangenheit“ kehrt das Haus kommende Woche aus dem Lockdown zurück, und die Präsentation im Prunksaal hat für die Besucher so einiges zu bieten - allen voran eine 44 Meter lange Reproduktion der berühmten Pasetti-Karte.