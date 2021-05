Schallenberg übergibt in Bosnien EU-Impfstoffhilfen

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) reist am Dienstag nach Bosnien-Herzegowina, um gemeinsam mit EU-Erweiterungskommissar Olivér Várhelyi die ersten von der EU zugesagten Impfstoffhilfen an das Balkanland zu übergeben. Am Flughafen in Sarajevo werden in der Früh die ersten 10.530 Pfizer/Biontech-Dosen vom bosnischen Ministerpräsidenten Zoran Tegeltija in Empfang genommen. Anschließend sind bilaterale Treffen Schallenbergs in der bosnischen Hauptstadt geplant.