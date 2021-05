Zweiter Anlauf für „Turandot“ im Steinbruch St. Margarethen

Im Steinbruch in St. Margarethen feiert am 14. Juli im zweiten Anlauf Giacomo Puccinis „Turandot“ Premiere. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr sind bei der Oper im Steinbruch heuer bis 21. August 16 Vorstellungen geplant. Das Team sei optimistisch und freue sich. Die Sehnsucht sei groß, „wenn man seit einem Jahr in den Startlöchern harrt“, sagte der künstlerische Direktor Daniel Serafin am Dienstag bei einer Pressekonferenz.