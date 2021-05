PSG nach Halbfinal-Out verärgert über fluchenden Referee

Frankreichs Topclub Paris Saint-Germain muss weiter auf den Premierentitel in der Fußball-Champions-League warten. Nach der Endspiel-Niederlage im Vorjahr gegen den FC Bayern folgte diesmal das Halbfinal-Aus gegen Englands Tabellenführer Manchester City, der nach dem 2:1 in Paris auch das Heimspiel am Dienstagabend 2:0 gewann. Die Gäste ärgerten sich danach vor allem über Referee Björn Kuipers, der zwei PSG-Profis während der Partie übelst beschimpft haben soll.

PSG will nun wenigstens auf nationaler Ebene noch das Maximum herausholen: Im Cup-Semifinale gastieren die Pariser am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) in Montpellier. Und in der Meisterschaft liegen sie drei Runden vor Schluss einen Zähler hinter Tabellenführer Lille, der bereits am Freitag (21.00 Uhr) mit einem Sieg beim Tabellenfünften Lens vorlegen kann.