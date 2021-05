Wieder mehr als 20 Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

In Afghanistan sind in den vergangenen 24 Stunden erneut viele Menschen bei Sturzfluten ums Leben gekommen. Mindestens 21 Personen seien bei Überschwemmungen in mehreren Provinzen des Landes gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Kabul am Mittwoch mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Samstag auf 54. Mindestens 15 Menschen würden noch vermisst. Die Behörden würden nun Hilfen in den betroffenen Gebieten verteilen.