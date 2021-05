Castorf inszeniert neues Jelinek-Stück am Akademietheater

Frank Castorf wird im September „Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“, das neue Stück von Elfriede Jelinek, im Akademietheater zur Österreichischen Erstaufführung bringen. Das sagt der deutsche Regisseur, dessen aktuelle „Faust“-Inszenierung aus der Wiener Staatsoper am Sonntag (9. Mai) um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen ist, in der „Kleinen Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) und in „News“. Das Stück zur Coronakrise soll noch vor dem Sommer in Hamburg uraufgeführt werden.