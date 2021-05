Französisch-britischer Streit im Ärmelkanal verschärft sich

Im Ärmelkanal verschärft sich der Streit zwischen Frankreich und Großbritannien über die Vergabe von Fischereirechten im Zuge des Brexit. Etwa zwei Dutzend französische Fischerboote nahmen am Donnerstag Kurs auf die britische Kanalinsel Jersey, um gegen die ungerechte Erteilung von Lizenzen zu protestieren. Großbritannien entsandte seinerseits zwei Marine-Schiffe, woraufhin Frankreich zwei Patrouillenboote der Marine in die Gewässer rund um die Insel schickte.

Der britische Premier Boris Johnson bekräftige unterdessen den Einsatz von Militärschiffen. „Der Premierminister hat seine eindeutige Unterstützung für Jersey bekundet und bestätigt, dass die beiden Patrouillenschiffe der Royal Navy vorsorglich an Ort und Stelle bleiben würden, um die Situation zu überwachen“, hieß es in einer Mitteilung der Downing Street. Zuvor hatte sich Johnson erneut mit der Regierung in Jersey ausgetauscht.

Der Zorn der französischen Fischer entzündet sich an neuen Fischereilizenzen der Jersey-Inselregierung. Ministerin Girardin erklärte, es widere sie an, dass Jersey nun unter anderem einseitig festgelegt habe, wie lange französische Fischerboote in deren Gewässern sein dürften. Gemäß Brexit-Vertrag müsse es aber uneingeschränkt Zugang geben. Die Behörden auf Jersey vertreten hingegen die Auffassung, dass die neuen Lizenzen in Einklang mit den Post-Brexit-Handelsvereinbarungen stehen. Die Fischereirechte in britischen Gewässern waren einer der Hauptstreitpunkte bei den Brexit-Verhandlungen gewesen. Erst Ende 2020 gelang nach zähem Ringen ein Durchbruch.