Guterres bewirbt sich vor UN-Vollversammlung für 2. Amtszeit

UNO-Generalsekretär António Guterres hält am Freitag (16 Uhr MESZ) seine Bewerbungsrede für eine zweite Amtszeit als Chef der Weltorganisation. Beobachter erwarten von dem Portugiesen, dass er unter anderem den Kampf gegen die Klimakrise und für die Gleichberechtigung von Frauen als Schwerpunkte für die Arbeit der Vereinten Nationen in den kommenden fünf Jahren setzt. Guterres führt die UNO seit 2017.

Die Wiederwahl Guterres‘ gilt unter Diplomaten in New York als sehr wahrscheinlich. Obwohl mehrere andere Kandidaten Interesse bekundet hatten, wurde letztlich kein Herausforderer offiziell von seinem Heimatland nominiert. Als Schlüssel für die Wiederwahl des UN-Chefs gilt dabei, dass er bisher den Rückhalt der fünf permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hatte - also den der USA, Chinas, Russlands, Großbritanniens und Frankreichs. Die neue Amtsperiode startet am 1. Jänner 2022 und dauert fünf Jahre.