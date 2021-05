Vorwurf wegen Wilderei von Bär: Jäger rechtfertigte sich

Nach der Aufnahme von strafrechtlichen Ermittlungen in Rumänien wegen Verdachts auf Wilderei eines Bären und unrechtmäßigen Waffengebrauchs hat der Betroffene am Freitag seine Sicht geschildert. Es habe sich um ein „Problemtier“ gehandelt, das in Siedlungen eingedrungen und von den rumänischen Behörden als gefährlich eingestuft und zum Abschuss freigegeben worden sei. Er habe die Berechtigung zur Jagd legal von den zuständigen Behörden erworben und ausgeübt.

Das „Problemtier“ sei von ihm in Begleitung lokaler Jagdführer 250 Meter vor den Häusern eines Dorfes erlegt worden. Es handle sich dabei jedoch nicht um den in den Medien erwähnten 17-jährigen Bären „Arthur“, der in Rumänien offenbar sehr populär ist. Die Sache sei fotografisch dokumentiert. Den zuständigen Behörden, welche aufgrund der Medienberichterstattung eine Untersuchung eingeleitet hätten, habe er seine volle Unterstützung zugesichert, sagte der steirische Burgherr. Eine Publikation der Ergebnisse dieser Untersuchung begrüße er, teilte er in einer Aussendung mit.