Verdächtiger nach Schüssen in Wien festgenommen

Die Polizei hat Freitagabend nach einem Mann gesucht, der im Bereich der Wichtelgasse in Wien-Hernals an der Grenze zu Ottakring aus dem Fenster geschossen hat. Anrainer verständigten gegen 18.00 Uhr die Polizei, die mit einem Großaufgebot der Sonderheiten Wega und Cobra an den Tatort rasten. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Verdächtige wurde nach rund zwei Stunden im Haus entdeckt und festgenommen.