Dutzende Tote bei Explosionen nahe Schule in Kabul

In dem Stadtteil, in dem sich der Anschlag ereignete und der vor allem von schiitischen Hazara (alternative Schreibweise: Hasara) bewohnt wird, fanden in der Vergangenheit immer wieder schwere Angriffe auf zivile Einrichtungen wie Bildungszentren oder etwa Sportclubs statt. Viele davon reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Sunnitische Extremisten wie die Mitglieder der IS-Terrormiliz bekämpfen Schiiten als Abtrünnige.