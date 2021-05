Hamilton dank Mercedes-Schachzug Sieger auch in Barcelona

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat sich dank einer strategischen Meisterleistung seines Mercedes-Teams auch in Barcelona den Sieg gesichert. Der Engländer feierte von der 100. Pole aus am Sonntag in Montmelo vor Max Verstappen im Red Bull sowie seinem finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas seinen bereits fünften Sieg in Folge in Spanien und jubelte zudem über seinen bereits 98. Grand-Prix-Erfolg insgesamt. Vierter wurde Charles Leclerc im Ferrari.