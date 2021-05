Architekt Helmut Jahn bei Fahrradunfall gestorben

Helmut Jahn, berühmter Architekt von ebenso berühmten Bauwerken wie dem Sony Center am Berliner Potsdamer Platz und dem Messeturm in Frankfurt, ist tot. Er starb am Samstag bei einem Fahrradunfall in Campton Hills, einem Vorort im Westen von Chicago im US-Staat Illinois. Jahn habe an einem Stoppschild nicht angehalten und sei daraufhin mit zwei Autos zusammengestoßen, bestätigte die Polizei am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.