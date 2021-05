Taliban kündigen dreitägige Feuerpause in Afghanistan an

Die radikalislamischen Taliban in Afghanistan haben anlässlich des muslimischen Zuckerfestes eine dreitägige Feuerpause angekündigt. Die Bürger sollten das traditionelle Fastenbrechen nach dem Fastenmonat Ramadan friedlich und sicher feiern können, teilte der Sprecher Mohammad Naeem am Montag per Tweet mit. Das Zuckerfest wird am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche beginnen, je nach Sichtung des Mondes. Fast zeitgleich ereignete sich ein neuer Anschlag mit mehreren Toten.