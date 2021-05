Klagenfurter wegen Mordes an Salzburger vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Montagvormittag der Mordprozess gegen einen 37-jährigen Klagenfurter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im November in seiner Wohnung vorsätzlich einen Salzburger Sportschützen erschossen zu haben, der ihm eine Waffe verkaufen wollte. Der Angeklagte gab zu, den 39-Jährigen erschossen zu haben, erklärte aber, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Der Geschworenenprozess war bis 17.00 Uhr anberaumt.