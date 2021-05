Doku „Die letzten Österreicher“ wurde in Italien prämiert

Der Dokumentarfilm „Die letzten Österreicher“ ist am Wochenende beim Trento Film Festival in Italien ausgezeichnet worden. Der Film von Regisseur Lukas Pitscheider erhielt den Silbernen Enzian für den besten technisch-künstlerischen Beitrag. Pitscheider erzählt die Geschichte der letzten Mitglieder einer in Österreich geborenen, deutschsprachigen Gemeinde in den Bergen der Ukraine. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.