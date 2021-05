Thiem beginnt in Rom gegen den Ungarn Fucsovics

Der Niederösterreicher Dominic Thiem trifft in seinem Auftaktmatch beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom auf den Ungarn Marton Fucsovics. Der Weltranglisten-44. setzte sich am Montag in Runde eins gegen Yoshihito Nishioka 6:0,6:2 durch. Der Japaner war als Lucky-Loser statt dem Argentinier Guido Pella zum Zug gekommen. Thiem hat alle seine bisherigen drei Matches gegen Fucsovics gewonnen. Aber nur eines davon fand in einem Tour-Hauptbewerb statt, und zwar 2019 in Hamburg.