Gespräche über Champions-League-Finalverlegung nach London

In der Diskussion um eine Verlegung des Endspiels der Champions League von Istanbul nach London soll es eine zeitnahe Entscheidung geben. Vertreter der britischen Regierung sollen noch am Montag mit der Europäischen Fußballunion (UEFA) sprechen, meldete die Nachrichtenagentur PA. Eine Entscheidung solle dann innerhalb von 24 Stunden fallen. Demnach fordert die UEFA eine Garantie für quarantäne-freie Einreise für ihre Delegierten sowie Journalisten, Medien und Ehrengäste.

Für das Spiel am 29. Mai komme in Großbritannien einzig das Wembley-Stadion in London in Frage, dort sollen dann mindestens 22.500 Zuschauer Einlass erhalten. Die BBC berichtete, spätestens am Mittwoch solle Klarheit herrschen.