Hacker bestreiten politische Motive nach Pipeline-Angriff

Nach ihrem Angriff auf eine der wichtigsten Kraftstoff-Leitungssysteme in den USA hat die als „DarkSide“ bezeichnete Hacker-Gruppe politische Motive in Abrede gestellt. „Unser Ziel ist, Geld zu machen und nicht Probleme für die Gesellschaft“, teilten die Mitglieder am Montag (Ortszeit) in einem Statement mit. Sie seien unpolitisch und würden mit keiner bestimmten Regierung in Verbindung gebracht, hieß es in Anspielung auf eine mögliche Russland-Connection.