Tödlicher Unfall mit Trialbike in der Weststeiermark

Ein 24-jähriger Weststeirer ist am Montagnachmittag auf einem Trialgelände bei Hirschegg (Bezirk Voitsberg) ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Trialbike in einem unwegsamen Waldstück rund 20 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt und habe sich dabei schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in der Nacht auf Dienstag in einer Aussendung mit. Trotz intensiver Bemühungen des Notarztes sei der Biker noch an der Unfallstelle gestorben.