Salzburg zum achten Mal in Serie Fußball-Meister

Red Bull Salzburg hat zwei Runden vor Schluss endgültig alles geklärt und ist zum 8. Mal en suite Meister in der Fußball-Bundesliga. Die Salzburger gewannen am Mittwoch in der 8. Runde der Meistergruppe 2:0 (1:0) gegen den ersten Verfolger Rapid und können von diesem und keinem anderen Konkurrenten mehr überholt werden. Die Tore erzielte der Führende der Torschützenliste, Patson Daka, in der 33. und 56. Minute.