Salzburg auch nach Titel Nummer acht in Feierlaune

Selbst wenn seit Wochen keine ernsthaften Zweifel am neuerlichen Gewinn der Fußball-Meisterschaft bestanden haben - als der achte Liga-Titel in Folge nach einem 2:0 über Rapid endgültig fixiert war, zeigten auch die „Bullen“, dass Gewinnen für sie nicht zur Routine wird. „Es wird nie langweilig. Es steckt immer viel Arbeit dahinter und wir sind absolut verdient Meister geworden“, sagte Kapitän und Titelhamster Andreas Ulmer.

„Wir haben die Meisterrunde sehr fokussiert und konzentriert gespielt und sind somit auch verdient Meister geworden“, sagte Zlatko Junuzovic, mit seinen 33 Jahren längst ein Leithammel im Team. „Aber es war nicht so einfach, wie es ausschaut, wir haben uns das alles erarbeitet. Wir haben alle Spaß in der Mannschaft, ich glaube, das sieht man auch.“

Ulmer baute seinen Status als Rekordsieger aus, der Verteidiger hält mit Salzburg bereits bei elf Meistertiteln. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man so oft hintereinander Meister wird“, sagte der 35-Jährige auf den Club und vielleicht auch auf sich selbst bezogen. Die Erfolgsfaktoren sieht er neben der Transferpolitik und der Spielidee auch in der „Einstellung, der Mentalität - die macht es aus“.

Das Lieblingswort des Trainers war trotz aller qualitativen Überlegenheit in der Liga stets präsent. „Mentalität im Leben und Fußball ist alles. Wir haben eine Gruppe, die so viel füreinander und für den Verein und die Stadt will“, sagte Marsch, der die Mozartstadt mit dem Maximum an nationalen Titeln am Saisonende in Richtung des Schwesternclubs RB Leipzig verlässt.