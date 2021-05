Erstmals Gemälde für Kryptowährung versteigert

Zum ersten Mal hat das Auktionshaus Sotheby‘s in New York für die Bezahlung eines Kunstwerks Kryptowährungen erlaubt. Unter den Hammer kam am Mittwoch (Ortszeit) ein Werk des britischen Streetart-Künstlers Banksy - das Gemälde „Love is in the air“ („Liebe liegt in der Luft“) wurde für 12,9 Millionen Dollar (10,65 Mio. Euro) verkauft. Das Auktionshaus akzeptierte neben traditionellen Zahlungsmethoden erstmals auch Bitcoin oder Ether.