Besondere Ausgabe der Wiener Festwochen wird eröffnet

Es ist die Eröffnung zu einer besonderen Ausgabe der Wiener Festwochen, die am Freitagabend am Rathausplatz über die Bühne gehen wird. Nicht nur findet der traditionelle Startschuss für das Theater- und Performancefestival coronabedingt ohne Zuschauer statt und wird lediglich für die TV-Kameras eingefangen. Auch das restliche Programm steht unter speziellen Vorzeichen und geht in zwei Etappen über die Bühne.