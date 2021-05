Schweizer Mäder siegte bei Bergankunft

Die Bergankunft der 6. Etappe des Giro d‘Italia in San Giacomo oberhalb von Ascoli Piceno hat am Donnerstag einen Führungswechsel gebracht. Attila Valter übernahm nach 160 Kilometern als erster Ungar in der langen Geschichte der Italien-Radrundfahrt das Rosa Trikot vom Italiener Alessandro de Marchi, der auf der Bergetappe viel Zeit einbüßte. Auch für den 24-jährigen Schweizer Gino Mäder bedeutete der Etappensieg den bisher größten Erfolg.