Washington kämpft mit Raffl um zweiten Stanley Cup

Vor drei Jahren haben die Washington Capitals die Ära von Alexander Owetschkin gekrönt. Angeführt vom russischen Superstar holten sie nach 44 Jahren in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den ersten Stanley Cup in die US-Hauptstadt. Im Kampf um den zweiten Pokal treffen die Capitals mit dem Villacher Michael Raffl in der ersten Play-off-Runde auf die Boston Bruins, die „best of seven“-Serie startet in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1:15 Uhr MESZ/live Puls 24).