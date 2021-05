Kriegsrecht im Grenzgebiet von Myanmar und Indien ausgerufen

Die Militärregierung in Myanmar hat im Grenzgebiet zu Indien das Kriegsrecht ausgerufen. Zur Begründung hieß es am Freitag, in der Provinz Chin State trieben „bewaffnete Terroristen“ ihr Unwesen. Am Mittwoch und Donnerstag war es in der Stadt Mindat zu Unruhen gekommen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Myanmars berichtete. Dabei seien rund 100 Menschen mit selbstgebauten Waffen gegen eine Polizeistation und eine Bank vorgegangen.