Einige Hundert demonstrierten in Wien gegen Corona-Maßnahmen

Eigentlich hatten die Veranstalter laut Ankündigung gehofft, dass unter dem Motto „Wehret den Anfängen“ „Tausende“ gegen „totale Überwachung, (wissenschaftlich nicht-validierte) Restriktionen, Diskriminierung, Unterdrückung, Zensur, Willkür und politischen Aktionismus“ auf die Straße gehen. Allerdings habe die Berichterstattung über eine auch von Kundgebungsveranstalter Manuel Müllner mitorganisierte Demonstration am Freitag in Mauthausen „viel Unruhe reingebracht“, wie er der APA erzählte.

Mitorganisator Alexander Ehrlich hatte dort mehr oder weniger zu jener Zeit, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der KZ-Gedenkstätte auf der Anhöhe über dem Ort Mauthausen einen Kranz in Gedenken der NS-Opfer niederlegte, eine Rede von Adolf Hitler abgespielt. Die angemeldete Kundgebung wurde in der Folge von der Polizei aufgelöst. Müllner ortet dabei ein Missverständnis: Das Abspielen der Hitler-Rede sei keineswegs im Sinne von Wiederbetätigung zu sehen - in diesem Fall hätte er auch ein deutlich schnelleres Eingreifen der Polizei erwartet. Ehrlich habe mit dem Abspielen der Rede vielmehr warnen wollen - nämlich davor, dass Hitler mit Verweis auf eine internationalen Krise die Menschen dazu aufgestachelt habe, gegen die Juden vorzugehen.