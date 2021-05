Extinction Rebellion-Aktivisten blockierten Fahrbahn in Wien

Nicht nur in Städten Deutschlands, sondern auch in Wien sind Aktivisten von Extinction Rebellion (XR) am Samstag in Aktion getreten. In der City wurde eine Fahrbahn beim Ministerium für Umwelt und Klimaschutz mit Paletten und einem großen Schild mit einem „X“ - das Symbol der Gruppe - die Fahrbahn blockiert. Die Manifestanten saßen u.a. auf dem Asphalt, sangen „Power to the People“ und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei löste die nicht angekündigte Aktion auf.