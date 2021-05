Traumfinale Djokovic gegen Nadal in Rom

Das Tennis-Masters-Turnier in Rom sieht sein Traumfinale. Beim letzten großen Rendezvous vor dem Sand-Höhepunkt in Paris treffen am Sonntag in der italienischen Hauptstadt die topgesetzten Novak Djokovic und Rafael Nadal aufeinander. Der Weltranglistenerste Djokovic leistete am Samstag mit zwei Siegen in zwei Spielen Schwerstarbeit, Nadal dürfte in wenigen Stunden frischer aufspielen.