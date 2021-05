Australier Miller legt in MotoGP mit Sieg in Le Mans nach

Der Australier Jack Miller hat am Sonntag in Le Mans seinen zweiten Saisonsieg in der MotoGP-Klasse gefeiert. Zwei Wochen nach dem Rennen in Jerez setzte sich der Ducati-Fahrer auch beim Grand Prix von Frankreich durch, triumphierte vor seinem französischen Markenkollegen Johan Zarco und dessen von der Pole-Position gestarteten Landsmann Fabio Quartararo auf Yamaha durch.