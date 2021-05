Atletico muss noch warten, Barca aus Meisterrennen

Atletico Madrid muss sich zwar noch gedulden, hat den Gewinn der spanischen Fußballmeisterschaft im Finish aber in eigener Hand. Am Sonntag besiegte „Atleti“ Osasuna dank Treffern von Renan Lodi (82.) und Luis Suarez (88.) nach Rückstand noch 2:1 und liegt vor der letzten Runde weiter zwei Punkte vor Real Madrid an der Spitze. Der Stadtrivale gewann durch ein Tor von Nacho Fernandez (68.) in Bilbao 1:0. Barcelona hingegen ist nach einem 1:2 gegen Celta Vigo aus dem Rennen.