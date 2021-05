Rote Linie der Parteien für Kurz unterschiedlich bis unklar

Die Frage der Konsequenzen der Ermittlungen der WKStA gegen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) beschäftigte Sonntag auch die Ibiza-U-Ausschuss-Fraktionsführer in der ORF-“Im Zentrums“-Diskussion. Aus Sicht von SPÖ und NEOS ist ein Rücktritt bei Anklage geboten. Die Grünen wollen sich nicht festlegen - und der ÖVP-Fraktionschef tat dies mit dem Hinweis nicht, er rechne nicht mit Anklage. Die FPÖ wird wohl in der Sondersitzung am Montag einen Misstrauensantrag gegen Kurz stellen.