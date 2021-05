Öffnungsschritte für Popkonzertbranche „Augenauswischerei“

Wenn am 19. Mai die Rollläden in der Kunst- und Kulturszene wieder hochgezogen werden, sucht man klassische Popkonzerte noch vergeblich. Dicht gedrängte Publikum vor einer Bühne? Aufgrund der Coronabestimmungen der Bundesregierung nicht möglich. Die Veranstalter üben sich dennoch in vorsichtigen Optimismus, wenngleich die derzeitige Öffnung eine „Augenauswischerei für die Branche“ sei.