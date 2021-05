Tausende Menschen in Brasilien von Hochwasser betroffen

Die Überschwemmungen in Brasilien haben das Zentrum der Amazonas-Metropole Manaus erreicht. Dies berichtete das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ am Montag (Ortszeit). Demnach betrug der Pegel des Rio Negro, der bei der Stadt Manaus in den Amazonas-Fluss mündet, 29,72 Meter und das Wasser umspülte etwa die rund 100 Jahre alte Uhr unweit des berühmten Teatro Amazonas.