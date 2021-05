UNO-Sicherheitsrat weiter uneinig im Nahost-Konflikt

Der UNO-Sicherheitsrat hat angesichts der Gewalteskalation in Nahost seine vierte Dringlichkeitssitzung in acht Tagen abgehalten - und erneut ohne eine gemeinsame Erklärung beendet. „Wir glauben nicht, dass eine öffentliche Erklärung zu diesem Zeitpunkt zur Deeskalation beitragen wird“, sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, am Dienstag laut Diplomaten. Die USA hatten schon bei den vorigen drei Sitzungen eine Erklärung vereitelt.