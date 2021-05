Weiter keine Entscheidung um ÖSV-Präsidenten-Nachfolge

Die vermeintliche Weichenstellung zur Nachfolge von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat sich von Dienstag-Nachmittag zumindest bis Mitternacht gezogen. Auch um 23.00 Uhr war noch kein weißer Rauch aufgestiegen, tagte der aus den neun Landesverbands-Chefs des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) bestehende Wahlausschuss in einem Hotel in Anif nach wie vor.

Eine Einigung auf einen der beiden Kandidaten Michael Walchhofer oder Renate Götschl war zu diesem Zeitpunkt und auch nach gut siebenstündiger Tagung noch nicht in Sicht. Die „SN“ berichteten sogar von einem nicht näher genannten dritten Kandidaten. Man sei aber entschlossen, noch in dieser Sitzung zu einem Ergebnis zu kommen, hieß es in einem ORF-Bericht der „zib Nacht“.