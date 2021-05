Mozartwoche widmet sich 2022 in Salzburg der Welt der Saiten

Nach einer digitalen Kurzversion der Mozartwoche im Jänner 2021 plant die Stiftung Mozarteum Salzburg für das nächste Jahr wieder ein großes und analoges Musikfest rund um den Geburtstag des Komponisten. „Wir können es kaum erwarten, Mozarts leuchtende Musik wieder für Besucherinnen und Besucher in den Konzertsälen spielen und singen zu dürfen“, sagte Rolando Villazon, Intendant der Mozartwoche Salzburg, am Mittwoch bei der Programmpräsentation für den Jänner 2022.

Passend zum Schwerpunkt wird Anne-Sophie Mutter 2022 ihr Debüt bei der Mozartwoche geben. Er freue sich sehr, dass „die Königin der Geige“ für drei Programme – darunter ein Konzert mit den Wiener Philharmonikern unter Robin Ticciati – komme. Erstmals bei der Mozartwoche wird auch Lisa Batiashvili zu hören sein, sie spielt Mozarts Violinkonzert KV 219 mit dem Chamber Orchestra of Europe. Martha Argerich, Mitsuko Uchida, Midori Seiler, Daniel Barenboim, Ivor Bolton, Francois Leleux, Jordi Savall, Rainer Honeck, Maxim Vengerov oder Sir Andras Schiff: Villazon konnte erneut das Who is Who der Klassikszene für das Festival anlässlich des Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart gewinnen.