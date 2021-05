Österreichischer General wird höchster General der EU

Der österreichische Generalstabschef Robert Brieger wird zum höchsten General der Europäischen Union. Er wurde Mittwochnachmittag in der Wahl zum „Chairman of the European Union Military Committee“ von allen Staaten bestätigt und übernimmt damit den Vorsitz aller Generalstabschefs der Europäischen Union. Die Wahl fand mit allen 27 EU-Staaten in Brüssel statt. Der 64-Jährige übernimmt den Vorsitz von General Claudio Graziano (Italien) für die nächsten drei Jahre.