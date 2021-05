In Nahost zeichnet sich laut Hamas ein Waffenstillstand ab

In der Nacht auf Donnerstag gab es in Gemeinden in der Nähe des Gazastreifens und auch im 40 Kilometer entfernten Be‘er Sheva wieder Luftalarm. Zehntausende Israelis mussten in die Schutzräume. Über Raketeneinschläge wurde zunächst nichts bekannt. Die israelische Luftwaffe griff in der Nacht erneut Ziele in dem Küstenstreifen an. Über neue Opfer gab es zunächst keine Angaben.