Mehrere Tote bei Gefängnisaufstand in Guatemala

Bei einem Gefängnisaufstand in Guatemala sind mindestens sieben Häftlinge getötet worden. Die Revolte habe am Mittwoch (Ortszeit) in einer Haftanstalt in Cantel im Südwesten des Landes begonnen, teilte das Innenministerium mit. Gefangene seien in einen Bereich des Gefängnisses eingedrungen, in dem andere Häftlinge zu ihrer eigenen Sicherheit isoliert gewesen seien, sagte der Chef des guatemaltekischen Strafvollzugssystems, Rodolfo Escobar, dem Sender Chapin-TV.