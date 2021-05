Deutlich geringere Beteiligung bei ÖH-Wahl

Bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) zeichnet sich weiter ein deutliches Absinken der Wahlbeteiligung ab. Bis 14 Uhr hatten erst 15 Prozent der 345.000 wahlberechtigten Studenten an öffentlichen und privaten Unis, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen (PH) ihre Stimme abgegeben. Die Wahllokale schließen im Lauf des Nachmittags, bei der letzten ÖH-Wahl 2019 betrug die Wahlbeteiligung am Ende 26 Prozent.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wollte das bei einem Lokalaugenschein beim Auszählen der Wahlkarten am Donnerstag Nachmittag noch nicht bewerten. „Die Wahlbeteiligung ist so, wie sie ist.“ Dies müsse man zur Kenntnis nehmen. Das starke Absinken habe sicher mit der Corona-Pandemie zu tun, aufgrund derer viele Studenten nicht an den Hochschulen sind - „aber vielleicht nicht nur“.