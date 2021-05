Partei von Aung San Suu Kyi in Myanmar soll aufgelöst werden

Nach dem Militärputsch in Myanmar soll offenbar die Partei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi aufgelöst werden. Die vom Militär eingesetzte Wahlkommission habe dies mit Wahlbetrug begründet, twitterte das Nachrichtenportal Myanmar Now am Freitag. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Weder die Wahlkommission noch Suu Kyis Nationale Liga für Demokratie (NLD) reagierten auf eine Anfrage um Stellungnahme.