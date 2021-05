Junta in Myanmar will Partei von Aung San Suu Kyi auflösen

Die Militärjunta in Myanmar bezichtigt die Partei der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi des Wahlbetrugs und will ihre Nationale Liga für Demokratie (NLD) deshalb auflösen. Der ehemaligen Regierungspartei werde die Zulassung entzogen, kündigte der Chef der staatlichen Wahlkommission, Thein Soe, am Freitag an. NLD-Mitglieder, die an Wahlbetrug beteiligt gewesen seien, würden als „Verräter“ vor Gericht gestellt, sagte er laut Online-Portal „Myanmar Now“.