Mückstein erwartet Maskenpflicht auch noch im Winter

Der ÖVP-Obmann hatte am Freitag bei einem Besuch in Tirol weitere Lockerungen angekündigt, etwa was Sperrstunden oder Abstandsregeln angeht. Laut Mückstein entspricht das nicht dem in der Koalition vereinbarten Prozedere und sei „entbehrlich“. Der Minister betonte auch, dass man vorsichtig bleiben müsse und nicht die Bevölkerung verunsichern solle. Mit ihm würden keine Luftschlösser gebaut.